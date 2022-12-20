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Ван Гал о работе в сборной Португалии: Если мне позвонят, я выслушаю
Слишком возрастной специалист для того, чтобы брать сборную надолго
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер Нидерландов заявил, что взял бы трубку от Федерации футбола Португалии. Он покинул сборную Нидерландов после вылета из чемпионата мира в 1/4 финала от Аргентины.
– Бельгия уже заигрывала с вами как с новым тренером национальной сборной, но есть ли переговоры с Португалией?
– Я не заигрываю с Бельгией. Мне задавали вопросы о Бельгии, и, конечно, я должен был ответить.
С Португалией я тоже не флиртую, я на пенсии.
– Но это был бы классный финал, правда?
– Если мне позвонят, я выслушаю. Вот и все, что я могу сказать, – ответил 71-летний специалист.
Португалия в том же четвертьфинале уступила сборной Марокко (0:1). Спустя какое-то время Фернанду Сантуш и Федерация футбола заявили о прекращении сотрудничества.
Роберто Мартинес также покинул пост главного тренера сборной Бельгии, после невыхода из группы. Команда заняла третье место в квартете с Хорватией, Марокко и Канадой.
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