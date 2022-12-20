Ван Гал о работе в сборной Португалии: Если мне позвонят, я выслушаю

Бывший главный тренер Нидерландов заявил, что взял бы трубку от Федерации футбола Португалии. Он покинул сборную Нидерландов после вылета из чемпионата мира в 1/4 финала от Аргентины.

– Бельгия уже заигрывала с вами как с новым тренером национальной сборной, но есть ли переговоры с Португалией?

– Я не заигрываю с Бельгией. Мне задавали вопросы о Бельгии, и, конечно, я должен был ответить. С Португалией я тоже не флиртую, я на пенсии.

– Но это был бы классный финал, правда?

– Если мне позвонят, я выслушаю. Вот и все, что я могу сказать, – ответил 71-летний специалист.

Португалия в том же четвертьфинале уступила сборной Марокко (0:1). Спустя какое-то время Фернанду Сантуш и Федерация футбола заявили о прекращении сотрудничества.

Роберто Мартинес также покинул пост главного тренера сборной Бельгии, после невыхода из группы. Команда заняла третье место в квартете с Хорватией, Марокко и Канадой.