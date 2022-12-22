Все еще с Роналду. Какова будет новая сборная Португалии?

Несомненно, сам Криштиану Роналду видел этот чемпионат мира большим вызовом для себя. По многим причинам он не смог на нем выступить на топовом уровне. Однако не он и его влияние стали причиной провала луизитанцев в Катаре. Хотя стоит отметить, что фактор Роналду есть и будет и дальше влиять на национальную команду. Итак, под руководством Фернанду Сантуша эта команда прошла свой цикл становления. Его смело можно называть самым успешным для Португалии. Поколение Эусебио и Колуны имело один крупный и успешный турнир, чемпионат мира 1966-го с бразильским наставником Отто Глорией (третье место).

Следующим успешным тренером для этой сборной стал бразилец, Луиш Фелипе Сколари приводил команду в финал домашнего Евро (2004) и полуфинал чемпионата мира 2006-го. "Железный сержант" фактически спас золотое поколение Луиша Фигу и товарищей от полного провала, все же под занавес своих выступлений они добыли хоть какие-то медали в составе сборной. И он же запустил в национальной команде ракету по имени Криштиану. А вот Фернанду Сантушу пришлось именно со звездным Роналду поработать по полной. Это и большое счастье, и большая ответственность, и проблема. Уже экс-наставник сборной Португалии никогда не жаловался на такое бремя, понимая, что от Роналду он получает огромные возможности. Те же, которые в 2016-м привели его команду к победе на Евро во Франции, а в 2019-м дали подтверждение этого титула, ведь Лига Наций – это то же самое Евро, только еще более концентрированное из-за отсутствия проходных матчей.

Чемпионат мира в Катаре стал совершенно новым шагом как для Португалии, так и Сантуша. Очевидно, что Криштиану в нынешнем состоянии уже не может тянуть команду и к этому пришлось привыкать. Такое совсем не просто делать после более чем десятилетия тотальной зависимости от парня из Мадейры. Эта команда работала и без него. Фернандеш стал ее мотором, Пепе (в 39 лет) – сердцем, вот только реализатора не хватало. Многочисленные скандальные новости о КриРо из состояния сборной были преимущественно сплетнями, хотя присутствие его менеджера в состоянии национальной команды действительно вызвало раздражение некоторых игроков. И все же реальный негатив, и медийный негатив были несоответствующими. То есть, никакого раскола или скандала в коллективе не было. Было только разочарование от игры культового футболиста, обладателя всех возможных рекордов на уровне сборных. По иронии судьбы Криштиану очень качественно вышел на замену в матче против Марокко, отыграл на команду, а не на себя и… Португалия вылетела. В этом много справедливости и несправедливости. Пиренейцы не были достаточно сильны в тот раз. В то же время, Эн-Несири выпрыгнул настолько высоко, насколько по статистике он никогда не прыгал в своей профессиональной карьере в официальных матчах. Итак, прекрасно разыгранная комбинация африканцев и полный провал как в эпизоде, так и в матче классного игрока Рубена Диаша привели к поражению. Тот же дедушка Пепе наконец мог сравнивать счет, когда Криштиану отвлек на себя внимание соперников, но… Случилось то, что имеем.

Португалия Фернанду Сантуша завершилась, потому что сотрудничество с ним федерация прекратила. А вот сборная Роналду еще остается. Вот в этом и главная загадка новой команды. Как тренер (пока его нет) сможет сотрудничать с мегазвездочным ветераном, какую роль ему выберет?

Очевидно, что КриРо сыграет двести матчей за сборную (ныне у него 196) и еще пополнит свои наработки голов (сейчас их 118). Но поможет ли он этой команде? Он способен сделать это, главное его правильно использовать.

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