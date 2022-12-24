Отаменди пока не планирует завершать карьеру в Европе. Бенфика предложила новый контракт

Новоиспеченный чемпион мира Николас Отаменди не планирует завершать карьеру в Европе и хочет продолжать выступать за клуб именно с континента Старого света. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Текущий клуб аргентинца “Бенфика” предложила защитнику продлить текущее соглашение еще на два года. Пока что переговоры остаются на начальном этапе.

Напомним, что контракт Отаменди с "орлами" истекает следующим летом. Николас присоединился к команде из Лиссабона в сентябре 2020-го, перейдя из “Манчестер Сити” за 15 миллионов евро.

Также Романо сообщил, что “Ривер Плейт” на данный момент не рассматривается, как вариант продолжения карьеры Отаменди.

Отметим, что 12 февраля следующего года защитнику исполнится 35 лет.