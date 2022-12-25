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Зидан и Энрике - кандидаты на пост тренера сборной Португалии
Один из коучей может возглавить национальную команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Француз Зинедин Зидан и испанец Луис Энрике являются кандидатами на пост тренера сборной Португалии.
После отказа Жозе Моуринью от работы со сборной Португалии основными кандидатами на этот пост стали Зинедин Зидан, ранее работавший с "Реалом", и Луис Энрике, покинувший сборную Испании после ЧМ-2022.
При этом, как отмечается, в Федерации футбола Португалии надеются, что к лету Моуринью поменяет мнение и все-таки согласится возглавить сборную.
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