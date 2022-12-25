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Сборная Португалии рассматривает Зидана и Энрике вместо отказавшегося Моуриньо
Жозе продолжит работать в Роме
Фото: The Sun
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо решил отказался от должности коуча национальной сборной Португалии. Ранее сообщалось, что тренер сосредоточится на работе в Риме.
По информации издания A Bola, Федерация футбола Португалии уже ищет подходящих кандидатов, которые бы заменили Фернандо Сантуша.
Медиа сообщает об интересе к французу Зинедину Зидану и испанцу Луису Энрике. Первый не работал главным тренером уже полтора года, с момента ухода из "Реала". Второй был недавно уволен из сборной Испании за провал на ЧМ в Катаре.
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