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Только клаусула. Бенфика не собирается отпускать лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Португалия
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У кого хватит денег?

Только клаусула. Бенфика не собирается отпускать лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
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Аргентинец Энцо Фернандес стал одним из открытий нынешнего сезона. Вначале он пробился в основу "Бенфики", с которой вышел в плей-офф ЛЧ, а после выиграл приз лучшего молодого футболиста Чемпионата мира.

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К его персоне ныне приковано много внимания, однако португальский клуб не намерен отпускать аргентинца в разгар сезона. По крайней мере, об этом передает AS.

По данным источника, "орлы" не будут вступать в переговоры по футболисту в разгар сезона. Чтобы выкупить контракт игрока, покупателям придется выплатить клаусулу в размере 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на этот шаг готов пойти "МЮ".

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В текущем сезоне Энфо во всех турнирах провел 27 игр, забил 3 гола и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Энцо Фернандес
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