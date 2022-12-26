Только клаусула. Бенфика не собирается отпускать лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Аргентинец Энцо Фернандес стал одним из открытий нынешнего сезона. Вначале он пробился в основу "Бенфики", с которой вышел в плей-офф ЛЧ, а после выиграл приз лучшего молодого футболиста Чемпионата мира.

К его персоне ныне приковано много внимания, однако португальский клуб не намерен отпускать аргентинца в разгар сезона. По крайней мере, об этом передает AS.

По данным источника, "орлы" не будут вступать в переговоры по футболисту в разгар сезона. Чтобы выкупить контракт игрока, покупателям придется выплатить клаусулу в размере 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на этот шаг готов пойти "МЮ".

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В текущем сезоне Энфо во всех турнирах провел 27 игр, забил 3 гола и отдал четыре голевые передачи.