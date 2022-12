Энцо Фернандес не хочет покидать Бенфику зимой. Желающим придется заплатить 120 миллионов евро отступных

"Бенфика" ещё не получала официальных предложений по полузащитнику Энцо Фернандесу, тем не менее "Реал", "Ливерпуль", "Юнайтед" и "Ньюкасл" и "Челси" интересуются чемпионом мира. Все переговоры пока что ведет агент футболиста.

❗️@SLBenfica didn't received any official offer for Enzo Fernández, from @ChelseaFC, @LFC or @realmadrid. There are no negotiations between #Benfica and any other club nowadays. Only talks between Enzo's agent and many clubs. #Benfica won't sell him for less than 120 million. ???? pic.twitter.com/3KE6KRwt7n