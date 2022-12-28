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Энцо Фернандес не хочет покидать Бенфику зимой. Желающим придется заплатить 120 миллионов евро отступных
"Бенфика" тоже не хочет отпускать чемпиона мира зимой
Фото: twitter.com/SLBenfica
"Бенфика" ещё не получала официальных предложений по полузащитнику Энцо Фернандесу, тем не менее "Реал", "Ливерпуль", "Юнайтед" и "Ньюкасл" и "Челси" интересуются чемпионом мира. Все переговоры пока что ведет агент футболиста.
❗️@SLBenfica didn't received any official offer for Enzo Fernández, from @ChelseaFC, @LFC or @realmadrid. There are no negotiations between #Benfica and any other club nowadays. Only talks between Enzo's agent and many clubs. #Benfica won't sell him for less than 120 million. ???? pic.twitter.com/3KE6KRwt7n— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) December 28, 2022
"Мадрид" и "красные" заинтересованы в летнем трансфере, в то время как "манкунианцы", "сороки" и "синие" хотели бы игрока уже зимой.
"Бенфика" не хочет отпускать аргентинского хавбека этой зимой. Сам Фернандес тоже хотел бы доиграть сезон до конца, он только летом пришел из "Ривер Плейта".
Если желающие хотят наверняка получиьть футболиста уже этой зимой, то им придется заплатить 120 миллионов евро отступных. Сообщалось, что такую сумму готов отдать "Юнайтед".
В этом сезоне Энцо провел за "Бенфику" 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.
Chelsea are seriously exploring Enzo Fernandez, but Benfica really don't want to sell mid-season, especially with #UCL football. Paying the €120m release clause is the simplest approach but #CFC would rather offer more (as with Nkunku) and define preferable payment terms. pic.twitter.com/x9xp0TjEJ2— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 28, 2022
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