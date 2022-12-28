  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Энцо Фернандес не хочет покидать Бенфику зимой. Желающим придется заплатить 120 миллионов евро отступных
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энцо Фернандес не хочет покидать Бенфику зимой. Желающим придется заплатить 120 миллионов евро отступных

Португалия
(1 голосов)

"Бенфика" тоже не хочет отпускать чемпиона мира зимой

Энцо Фернандес не хочет покидать Бенфику зимой. Желающим придется заплатить 120 миллионов евро отступных

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

"Бенфика" ещё не получала официальных предложений по полузащитнику Энцо Фернандесу, тем не менее "Реал", "Ливерпуль", "Юнайтед" и "Ньюкасл" и "Челси" интересуются чемпионом мира. Все переговоры пока что ведет агент футболиста.

"Мадрид" и "красные" заинтересованы в летнем трансфере, в то время как "манкунианцы", "сороки" и "синие" хотели бы игрока уже зимой.

"Бенфика" не хочет отпускать аргентинского хавбека этой зимой. Сам Фернандес тоже хотел бы доиграть сезон до конца, он только летом пришел из "Ривер Плейта".

Если желающие хотят наверняка получиьть футболиста уже этой зимой, то им придется заплатить 120 миллионов евро отступных. Сообщалось, что такую сумму готов отдать "Юнайтед".

В этом сезоне Энцо провел за "Бенфику" 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде