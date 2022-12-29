Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поставил точку. Президент Бенфики назвал сумму, за которую отпустят Энцо Фернандеса
Придется активировать клаусулу
Фото: Sport Lisboa e Benfica
Президент "Бенфики" Руй Кошта подтвердил информацию, что португальский клуб не хочет отпускать зимой Энцо Фернандеса.
"Мы не хотим продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы отпустить мальчика в случае предложения на 120 миллионов евро", - кратко ответил на вопрос Кошта.
Benfica president Rui Costa tells DAZN: “We don’t want to give up Enzo Fernandez in January, but we are willing to please the boy in the event of a €120 million offer.” Benfica are adamant suitors must pay the release clause. pic.twitter.com/IRkFTIVWUx— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 29, 2022
После успехов "Бенфики" в первой части сезона, а также отличной игры на Чемпионате мира, Энцо попал на радары многих грандов. Клаусула в его контракте равна 120 миллионов евро.
В этом сезоне Фернандес в сумме провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач
Популярное сейчас
- "Я уйду на пенсию, если...". Луческу сделал откровенное заявление о работе в Динамо
- Неожиданный выбор. Ингулец объявил о назначении нового тренера
- ВСУ ночью отбили массированную атаку дронами по Харькову
- Зидан и Энрике - кандидаты на пост тренера сборной Португалии
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех