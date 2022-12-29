Поставил точку. Президент Бенфики назвал сумму, за которую отпустят Энцо Фернандеса

Президент "Бенфики" Руй Кошта подтвердил информацию, что португальский клуб не хочет отпускать зимой Энцо Фернандеса.

"Мы не хотим продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы отпустить мальчика в случае предложения на 120 миллионов евро", - кратко ответил на вопрос Кошта.

Benfica president Rui Costa tells DAZN: “We don’t want to give up Enzo Fernandez in January, but we are willing to please the boy in the event of a €120 million offer.” Benfica are adamant suitors must pay the release clause. pic.twitter.com/IRkFTIVWUx — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 29, 2022

После успехов "Бенфики" в первой части сезона, а также отличной игры на Чемпионате мира, Энцо попал на радары многих грандов. Клаусула в его контракте равна 120 миллионов евро.

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В этом сезоне Фернандес в сумме провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач