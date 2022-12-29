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Поставил точку. Президент Бенфики назвал сумму, за которую отпустят Энцо Фернандеса

Португалия
(1 голосов)

Придется активировать клаусулу

Поставил точку. Президент Бенфики назвал сумму, за которую отпустят Энцо Фернандеса

Фото: Sport Lisboa e Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Бенфики" Руй Кошта подтвердил информацию, что португальский клуб не хочет отпускать зимой Энцо Фернандеса.

"Мы не хотим продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы отпустить мальчика в случае предложения на 120 миллионов евро", - кратко ответил на вопрос Кошта.

После успехов "Бенфики" в первой части сезона, а также отличной игры на Чемпионате мира, Энцо попал на радары многих грандов. Клаусула в его контракте равна 120 миллионов евро.

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В этом сезоне Фернандес в сумме провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Руй Кошта Энцо Фернандес
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