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Роналду посвятил Пеле трогательный пост: "Его никогда не забудут"

Португалия
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Звездный португалец попрощался с Королем футбола

Роналду посвятил Пеле трогательный пост: "Его никогда не забудут"

Фото: Instagram

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на смерть легендарного Пеле.

"Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого "прощай" вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.

Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии.

Он никогда не будет забыт, и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле", - написал Роналду.

О смерти 82-летнего Пеле стало известно в четверг, 29 декабря. Король футбола боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки.

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В статье: Криштиану Роналду Пеле
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