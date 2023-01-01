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Бенфика работает над трансфером норвежского вингера Норшелланна
Андреасу Шельдерупу всего 18 лет
Фото: Scouted Football
Лиссабонская "Бенфика" работает над подписанием 18-летнего норвежского левого вингера Андреаса Шельдерупа. Он выступает за датский "Норшелланн". Как сообщает журналист Фабрицио Романо:
"Бенфика" активно работает над тем, чтобы подписать норвежского вундеркинда Андреаса Шельдерупа, поскольку они попытаются обойти английские клубы. Переговоры с "Норшелланном" продолжаются, сделка в процессе, но еще не полностью согласована. Контракт предлагается до июня 2028 года".
Benfica are actively working to sign Norwegian gem Andreas Schjelderup as they will try to anticipate English clubs. ⭐️???????? #Benfica— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2023
Talks ongoing with Nordsjælland, deal is in process but not fully agreed yet — contract offered until June 2028. pic.twitter.com/t3sWmGefWP
В текущем сезоне датской Суперлиги Шельдеруп забил десять голов и сделал один ассист в 17 матчах. Контакт Андреаса с "Норшелланном" рассчитан до июня 2024 года.
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