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Бенфика работает над трансфером норвежского вингера Норшелланна

Португалия
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Андреасу Шельдерупу всего 18 лет

Бенфика работает над трансфером норвежского вингера Норшелланна

Фото: Scouted Football

UA-Футбол
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Лиссабонская "Бенфика" работает над подписанием 18-летнего норвежского левого вингера Андреаса Шельдерупа. Он выступает за датский "Норшелланн". Как сообщает журналист Фабрицио Романо:

"Бенфика" активно работает над тем, чтобы подписать норвежского вундеркинда Андреаса Шельдерупа, поскольку они попытаются обойти английские клубы. Переговоры с "Норшелланном" продолжаются, сделка в процессе, но еще не полностью согласована. Контракт предлагается до июня 2028 года".

В текущем сезоне датской Суперлиги Шельдеруп забил десять голов и сделал один ассист в 17 матчах. Контакт Андреаса с "Норшелланном" рассчитан до июня 2024 года.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Норшелланн (Фарум)
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