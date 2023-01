Бенфика работает над трансфером норвежского вингера Норшелланна

Лиссабонская "Бенфика" работает над подписанием 18-летнего норвежского левого вингера Андреаса Шельдерупа. Он выступает за датский "Норшелланн". Как сообщает журналист Фабрицио Романо:

Benfica are actively working to sign Norwegian gem Andreas Schjelderup as they will try to anticipate English clubs. ⭐️???????? #Benfica



Talks ongoing with Nordsjælland, deal is in process but not fully agreed yet — contract offered until June 2028. pic.twitter.com/t3sWmGefWP