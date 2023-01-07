120 миллионов или трансфер не состоится. Бенфика выставила ультиматум клубам за открытие ЧМ-2022

Президент “Бенфики” Руи Кошта дал понять, что клуб отпустит своего полузащитника Энцо Фернандеса только за 120 миллионов евро. В противном случае разговора не будет. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Главный тренер "орлов" Шмидт добавил, что Энцо вернется с лазарета сегодня, 7 января. Он будет вместе с командой готовиться к следующим матчам. Отметим, что в Португалии чемпионат возобновился после паузы 30 декабря.

"Мы рассчитываем на него – он наш игрок, нам нужен Энцо", - сказал Шмидт.

Отметим, что Эрнандес присоединился к "орлам" прошлым летом. На его счету три гола и пять ассистов в 25 матчах за "Бенфику".