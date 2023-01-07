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120 миллионов или трансфер не состоится. Бенфика выставила ультиматум клубам за открытие ЧМ-2022

Португалия
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Аргентинец уже вместе с командой в Лиссабоне

120 миллионов или трансфер не состоится. Бенфика выставила ультиматум клубам за открытие ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент “Бенфики” Руи Кошта дал понять, что клуб отпустит своего полузащитника Энцо Фернандеса только за 120 миллионов евро. В противном случае разговора не будет. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Главный тренер "орлов" Шмидт добавил, что Энцо вернется с лазарета сегодня, 7 января. Он будет вместе с командой готовиться к следующим матчам. Отметим, что в Португалии чемпионат возобновился после паузы 30 декабря.

"Мы рассчитываем на него – он наш игрок, нам нужен Энцо", - сказал Шмидт.

Отметим, что Эрнандес присоединился к "орлам" прошлым летом. На его счету три гола и пять ассистов в 25 матчах за "Бенфику".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Энцо Фернандес
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Источник:
Fabrizio Romano

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