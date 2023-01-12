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Выдающийся камбек с шедевральным голом. Экс-клуб Фонсеки забил три гола за пять минут в матче Кубка Португалии

Португалия
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Встреча бывших команд Фонсеки и Каштру завершилась в пользу первых

Выдающийся камбек с шедевральным голом. Экс-клуб Фонсеки забил три гола за пять минут в матче Кубка Португалии

Фото: twitter.com/SCBragaOficial / Автор невідомий

UA-Футбол
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В 1/4 финала Кубка Португалии сошлись "Брага" и "Витория" (Гимарайнш). Обе команды в разное время возглавляли бывшие наставники донецкого "Шахтера": Паулу Фонсека и Луиш Каштру соответственно. Но это далеко не повод занимать ваше время, вспоминая эту игру. В конце концов они регулярно пересекаются в национальном чемпионате.

Настоящая причина – драма, развернувшаяся в цейтноте поединка. За десять минут до завершения основного времени "Брага" уступала 0:2. Однако за оставшееся время "Витория" пропустила трижды. Особое внимание обратите на гол Витиньи, сделавший счет 2:2 – нападающий "Браги" записал на свой счет настоящий шедевр: с разворота почти в девятку.

Кубок Португалии. 1/8 финала
"Брага" - "Витория" 3:2
Голы: Руис 80, Витинья 82, Руис 85 - Жота Силва 17, Андерсон Силва 45+6

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В статье: Витория (Гимарайнш) Брага
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