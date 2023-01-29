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Порту впервые в своей истории победил в Кубке португальской лиги
С пятой попытки
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 28 января, "Спортинг" уступил "Порту" в рамках финала Кубка португальской лиги со счетом 0:2.
"Драконы" забили по одному голу в каждом из таймов усилиями Эустакио и Маркано. За матч игроки "Порту" нанесли всего четыре удара, но два из них оказались результативными.
Для "драконов" эта победа в Кубке лиги стала первой в истории. За 16 лет существования этого турнира "сине-белые" играли в финале пять раз (включая вчерашний), но победили только в этом сезоне. Ранее "Порту" дважды уступал "Браге" и по одному разу "Бенфике" и "Спортингу".
Отметим, что в чемпионате Португалии "Порту" на данный момент идет третьим, уступая первой "Бенфике" восемь очков. В то же время "Спортинг" находится на четвертом месте – в семи баллах от "драконов".
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