  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Богдан Милованов вышел в основном составе Аруки на матч чемпионата Португалии против Боавишты
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Богдан Милованов вышел в основном составе Аруки на матч чемпионата Португалии против Боавишты

Португалия
(1 голосов)

Украинец часто играет в основе

Богдан Милованов вышел в основном составе Аруки на матч чемпионата Португалии против Боавишты

Фейсбук Аруки/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Португалии продолжается 23-й тур. В одном из матчей "Боавишта" принимает "Аруку".

Примечательно, что в составе гостей в стартовом протоколе нашлось место украинцу Богдану Милованову. Он традиционно занял позицию на правом фланге защиты.

Для Милованова это уже десятый выход в основе "Аруки" в этом сезоне в чемпионате. Еще трижды с первых минут он играл в Кубке страны.

По теме
yellow-arrow
Спортинг продал Шпорам правого хавбека Порро за 40 млн и взял у Барселоны Бельерина
yellow-arrow
Официально: Энцо Фернандес перешел из Бенфики в Челси за рекордную для АПЛ сумму
yellow-arrow
Бенфика разрешила Фернандесу пройти медосмотр в Португалии на случай перехода в Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Милованов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
03.03.2023 в 21:56
Арука в цьому сезоні бореться за зону єврокубків
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде