Португалия
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Богдан Милованов вышел в основном составе Аруки на матч чемпионата Португалии против Боавишты
Украинец часто играет в основе
Фейсбук Аруки/Автор невідомий
В чемпионате Португалии продолжается 23-й тур. В одном из матчей "Боавишта" принимает "Аруку".
Примечательно, что в составе гостей в стартовом протоколе нашлось место украинцу Богдану Милованову. Он традиционно занял позицию на правом фланге защиты.
Для Милованова это уже десятый выход в основе "Аруки" в этом сезоне в чемпионате. Еще трижды с первых минут он играл в Кубке страны.
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