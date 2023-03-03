Богдан Милованов вышел в основном составе Аруки на матч чемпионата Португалии против Боавишты

В чемпионате Португалии продолжается 23-й тур. В одном из матчей "Боавишта" принимает "Аруку".

Примечательно, что в составе гостей в стартовом протоколе нашлось место украинцу Богдану Милованову. Он традиционно занял позицию на правом фланге защиты.

Для Милованова это уже десятый выход в основе "Аруки" в этом сезоне в чемпионате. Еще трижды с первых минут он играл в Кубке страны.