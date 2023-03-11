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Богдан Милованов впервые за последние семь матчей оказался вне стартового состава Аруки

Португалия
(1 голосов)

Может выйти на поле в результате замены

Богдан Милованов впервые за последние семь матчей оказался вне стартового состава Аруки

UA-Футбол
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В чемпионате Португалии продолжается 24-й тур. В его рамках "Арука" сыграет на выезде с "Виторией Гимарайнш".

В составе гостей не будет Богдана Миланованова. Он остался в резерве. Отметим, что это первый случай за последние семь матчей, когда украинец не появился в основном составе "Аруки".

После 23-х сыгранных матчей "Арука" идет на седьмом месте чемпионата, а "Витория" – на пятом. Начало матча – 20:00.

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В статье: Богдан Милованов
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