Богдан Милованов впервые за последние семь матчей оказался вне стартового состава Аруки

В чемпионате Португалии продолжается 24-й тур. В его рамках "Арука" сыграет на выезде с "Виторией Гимарайнш".

В составе гостей не будет Богдана Миланованова. Он остался в резерве. Отметим, что это первый случай за последние семь матчей, когда украинец не появился в основном составе "Аруки".

После 23-х сыгранных матчей "Арука" идет на седьмом месте чемпионата, а "Витория" – на пятом. Начало матча – 20:00.