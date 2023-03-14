  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Экс-защитник Реала стал помощником тренера сборной Португалии
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Реала стал помощником тренера сборной Португалии

Португалия
(1 голосов)

Рикарду Карвалью будет помогать Роберто Мартинесу

Экс-защитник Реала стал помощником тренера сборной Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Португалии объявила о формировании тренерского штаба национальной команды.

Помощником Роберто Мартинеса назначен экс-защитник "Челси" и "Реала" Рикарду Карвалью, в бытность игрока сыгравший 89 матчей в футболке сборной. Он также победитель чемпионата Европы в 2016 году.

Тренером вратарей стал Рикарду Перейра, на счету которого 79 матчей в составе национальной команды. Также в тренерский штаб испанца вошли ещё шесть специалистов.

Напомним, 49-летний Мартинес на посту главного тренера сменил Фернанду Сантуша, который покинул команду после ЧМ-2022 в Катаре.

По теме
yellow-arrow
Богдан Милованов впервые за последние семь матчей оказался вне стартового состава Аруки
yellow-arrow
Богдан Милованов вышел в основном составе Аруки на матч чемпионата Португалии против Боавишты
yellow-arrow
Спортинг продал Шпорам правого хавбека Порро за 40 млн и взял у Барселоны Бельерина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Рикарду Карвалью
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fpf.pt

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде