Экс-защитник Реала стал помощником тренера сборной Португалии

Федерация футбола Португалии объявила о формировании тренерского штаба национальной команды.

Помощником Роберто Мартинеса назначен экс-защитник "Челси" и "Реала" Рикарду Карвалью, в бытность игрока сыгравший 89 матчей в футболке сборной. Он также победитель чемпионата Европы в 2016 году.

Тренером вратарей стал Рикарду Перейра, на счету которого 79 матчей в составе национальной команды. Также в тренерский штаб испанца вошли ещё шесть специалистов.

Напомним, 49-летний Мартинес на посту главного тренера сменил Фернанду Сантуша, который покинул команду после ЧМ-2022 в Катаре.