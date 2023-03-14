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Экс-защитник Реала стал помощником тренера сборной Португалии
Рикарду Карвалью будет помогать Роберто Мартинесу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Португалии объявила о формировании тренерского штаба национальной команды.
Помощником Роберто Мартинеса назначен экс-защитник "Челси" и "Реала" Рикарду Карвалью, в бытность игрока сыгравший 89 матчей в футболке сборной. Он также победитель чемпионата Европы в 2016 году.
Тренером вратарей стал Рикарду Перейра, на счету которого 79 матчей в составе национальной команды. Также в тренерский штаб испанца вошли ещё шесть специалистов.
Напомним, 49-летний Мартинес на посту главного тренера сменил Фернанду Сантуша, который покинул команду после ЧМ-2022 в Катаре.
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