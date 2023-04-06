Бенфика - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

В чемпионате Португалии уверенно лидирует "Бенфика". Она опережает ближайшего преследователя на десять очков. Этим преследователем является как раз "Порту". В 27-м туре два лидера первенства сыграют между собой. Для "Порту" этот матч более важен не с точки зрения возможного вызова "Бенфике" в борьбе за корону, как с точки зрения защиты второй позиции от отстающего на два очка "Спортинга".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 27-го тура чемпионата Португалии состоится в пятницу, седьмого апреля, в 20:00. Прямую онлайн-видеотрансляцию в Украине обеспечит телеканал "Спорт 1". Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол.

В других странах матч "Бенфика" – "Порту" покажут: