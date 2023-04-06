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Бенфика - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Бенфика - Порту: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.04.2023 ⋊ чемпионат Португалии на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В чемпионате Португалии уверенно лидирует "Бенфика". Она опережает ближайшего преследователя на десять очков. Этим преследователем является как раз "Порту". В 27-м туре два лидера первенства сыграют между собой. Для "Порту" этот матч более важен не с точки зрения возможного вызова "Бенфике" в борьбе за корону, как с точки зрения защиты второй позиции от отстающего на два очка "Спортинга".
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Матч 27-го тура чемпионата Португалии состоится в пятницу, седьмого апреля, в 20:00. Прямую онлайн-видеотрансляцию в Украине обеспечит телеканал "Спорт 1". Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол.
В других странах матч "Бенфика" – "Порту" покажут:
- Хорватия – Arena Sport 3 Croatia;
- Германия – Sport1 Extra, DAZN, sportdigital;
- Польша – Eleven Sports 2 Poland;
- Словакия – Arena Sport 1 Slovakia;
- Португалия – Benfica TV.
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