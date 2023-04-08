Лидер чемпионата Бенфика дома проиграла Порту. Лиссабонцы все еще с отрывом лидируют в лиге

Лидер португальского чемпионата "Бенфика" перед матчем 27-го тура имела отрыв от единственного текущего конкурента "Порту" 10 очков. Победа "орлов" за семь поединков до конца чемпионата практически не оставляла бы шансов “драконам” бороться за титул.

"Орлы" открыли счет в матче на 10-й минуте: в этом им помог автогол. Взятие ворот получилось довольно курьезным, ведь мяч просто отпрыгнул от перекладины, попал голкиперу в спину и залетел в ворота. Однако "Порту" смог не только отыграться до конца тайма, но и после перерыва выйти вперед и удержать победный результат.

Это поражение стало для "Бенфики" первым в чемпионате в 2023 году. До этого они 11 раз победили в 12 матчах.

Благодаря победе “Порту” набрал 64 очка и ближе подобрался к “Бенфике”, у которой 71 зачетный пункт.

Отметим, что драконы вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а “орлы” продолжают участие. В четвертьфинале "Бенфика" сыграет против "Интера". Первый матч состоится в Лиссабоне 11 апреля.

Чемпионат Португалии, 27-й тур

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

"Бенфика" - "Порту" 1:2

Голы: Кошта 10 (авт.) – Урибе 45, Тареми 54