Богдан Милованов остался в резерве Аруки на матч против Маритиму. Его команда победила

В чемпионате Португалии в рамках 27-го тура "Арука" принимала на своем поле одного из аутсайдеров турнира "Маритиму". Хозяева победили 1:0. Этот результат помогает "Аруке" держаться на пятом месте турнирной таблицы.

Отметим, что украинский легионер "Аруки" Богдан Милованов весь матч просидел в резерве. В этом сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате страны, а еще шесть – во внутренних кубковых турнирах.

В "Аруку" Богдан Милованов перешел как свободный агент в начале текущего сезона.