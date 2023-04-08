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Богдан Милованов остался в резерве Аруки на матч против Маритиму. Его команда победила

Португалия
(1 голосов)

Арука борется за зону еврокубков

Богдан Милованов остался в резерве Аруки на матч против Маритиму. Его команда победила

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Португалии в рамках 27-го тура "Арука" принимала на своем поле одного из аутсайдеров турнира "Маритиму". Хозяева победили 1:0. Этот результат помогает "Аруке" держаться на пятом месте турнирной таблицы.

Отметим, что украинский легионер "Аруки" Богдан Милованов весь матч просидел в резерве. В этом сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате страны, а еще шесть – во внутренних кубковых турнирах.

В "Аруку" Богдан Милованов перешел как свободный агент в начале текущего сезона.

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В статье: Богдан Милованов
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