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Богдан Милованов остался в резерве Аруки на матч против Маритиму. Его команда победила
Арука борется за зону еврокубков
В чемпионате Португалии в рамках 27-го тура "Арука" принимала на своем поле одного из аутсайдеров турнира "Маритиму". Хозяева победили 1:0. Этот результат помогает "Аруке" держаться на пятом месте турнирной таблицы.
Отметим, что украинский легионер "Аруки" Богдан Милованов весь матч просидел в резерве. В этом сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате страны, а еще шесть – во внутренних кубковых турнирах.
В "Аруку" Богдан Милованов перешел как свободный агент в начале текущего сезона.
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