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У полузащитника Порту во время матча чемпионата скончалась мама. На следующую игру он вышел в футболке с ее именем
Таким образом он почтил память родного человека
Твіттер Порту
Мать полузащитника “Порту” Стивена Эустакио умерла тогда, когда футболист играл 15 апреля в матче против “Санта-Клары”. Клуб и футболист решили увековечить память женщины.
В следующем матче чемпионата Португалии, 22 апреля, Эустакио появился на поле в конце второго тайма. На футболке игрока вместо привычной его фамилии было имя матери – Эсмеральда.
???????????? pic.twitter.com/COfCMz65Lc— FC Porto (@FCPorto) April 22, 2023
Эмоций этому добавляет тот факт, что Эустакио вчера играл против своего бывшего клуба “Пасуша-де-Феррейры”. "Порту" в нем победил со счетом 2:0.
Стоит отметить, что нападающий "драконов" Мехди Тареми, забив гол с пенальти, подбежал подбодрить Эустакио.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) April 22, 2023
Mehdi Taremi 66'
Liga Portugal bwin (#29) | Paços de Ferreira 0-1 FC Porto#LigaPortugalbwin #FCPFFCP https://t.co/k17VDMk6di pic.twitter.com/M9p14q7vet
"Порту" после этой победы приблизился к первой "Бенфике" на расстояние одного очка. У "орлов" есть еще матч в запасе, который они проведут сегодня против "Эшторила".
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