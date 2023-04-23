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У полузащитника Порту во время матча чемпионата скончалась мама. На следующую игру он вышел в футболке с ее именем

Португалия
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Таким образом он почтил память родного человека

У полузащитника Порту во время матча чемпионата скончалась мама. На следующую игру он вышел в футболке с ее именем

Твіттер Порту

Новина українською

Мать полузащитника “Порту” Стивена Эустакио умерла тогда, когда футболист играл 15 апреля в матче против “Санта-Клары”. Клуб и футболист решили увековечить память женщины.

В следующем матче чемпионата Португалии, 22 апреля, Эустакио появился на поле в конце второго тайма. На футболке игрока вместо привычной его фамилии было имя матери – Эсмеральда.

Эмоций этому добавляет тот факт, что Эустакио вчера играл против своего бывшего клуба “Пасуша-де-Феррейры”. "Порту" в нем победил со счетом 2:0.

Стоит отметить, что нападающий "драконов" Мехди Тареми, забив гол с пенальти, подбежал подбодрить Эустакио.

"Порту" после этой победы приблизился к первой "Бенфике" на расстояние одного очка. У "орлов" есть еще матч в запасе, который они проведут сегодня против "Эшторила".

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В статье: Порту Пасуш де Феррейра
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