Легендарный 56-летний японец Миура поставил в Португалии очередной рекорд, но не смог обойти Лиховидова

Нападающий "Оливейренсе" Казиоси Миура стал самым возрастным профессиональнцым игроком в истории Португалии. В возрасте 56 лет и 56 дней он вышел на поле в матче второго дивизиона с "Академико Визеу".

Транслятор второго дивизиона Португалии опубликовал видео с выходом Миуры на поле, подписав его: "56 лет – новые 20". Этот матч стал деьютным для японца. Он появился на поле на 90-ой минуте.

Примечательно, что он не самый возрастной игрок на профессиональном уровне в Европе. Наш украинский президент "Одесса Фарма" Николай Лиховидов в этом месяце выходил на поле в возрасте 57 лет и 85-ти дней.

???????? This weekend, Kazu Miura debuted for Portuguese 2nd-tier team Oliveirense aged 56 years & 56 days!



But he is not the oldest player to play professionally in Europe this season: Mykola Lykhovydov played for 3rd-tier Ukrainian side Real Pharma aged 57y & 85d this month. pic.twitter.com/mc78Syqnvb