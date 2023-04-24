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Легендарный 56-летний японец Миура поставил в Португалии очередной рекорд, но не смог обойти Лиховидова
Президент "Реал Фармы" все же старше
Фото из открытых источников
Нападающий "Оливейренсе" Казиоси Миура стал самым возрастным профессиональнцым игроком в истории Португалии. В возрасте 56 лет и 56 дней он вышел на поле в матче второго дивизиона с "Академико Визеу".
Транслятор второго дивизиона Португалии опубликовал видео с выходом Миуры на поле, подписав его: "56 лет – новые 20". Этот матч стал деьютным для японца. Он появился на поле на 90-ой минуте.
Примечательно, что он не самый возрастной игрок на профессиональном уровне в Европе. Наш украинский президент "Одесса Фарма" Николай Лиховидов в этом месяце выходил на поле в возрасте 57 лет и 85-ти дней.
???????? This weekend, Kazu Miura debuted for Portuguese 2nd-tier team Oliveirense aged 56 years & 56 days!— The Sweeper (@SweeperPod) April 23, 2023
But he is not the oldest player to play professionally in Europe this season: Mykola Lykhovydov played for 3rd-tier Ukrainian side Real Pharma aged 57y & 85d this month. pic.twitter.com/mc78Syqnvb
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