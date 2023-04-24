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Самый возрастной профессиональный игрок в мире поставил в Португалии очередной рекорд

Португалия
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Президент "Реал Фармы" все же старше

Самый возрастной профессиональный игрок в мире поставил в Португалии очередной рекорд

Фото из открытых источников

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Нападающий "Оливейренсе" Казиоси Миура стал самым возрастным профессиональнцым игроком в истории Португалии. В возрасте 56 лет и 56 дней он вышел на поле в матче второго дивизиона с "Академико Визеу".

Транслятор второго дивизиона Португалии опубликовал видео с выходом Миуры на поле, подписав его: "56 лет – новые 20". Этот матч стал деьютным для японца. Он появился на поле на 90-ой минуте.

Примечательно, что он не самый возрастной игрок на профессиональном уровне в Европе. Наш украинский президент "Одесса Фарма" Николай Лиховидов в этом месяце выходил на поле в возрасте 57 лет и 85-ти дней.

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В статье: Казиоси Миура
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