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Клуб украинца в Португалии во второй раз в своей истории вышел в еврокубки
Предыдущий опыт не был удачен
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 33-го тура чемпионата Португалии "Арука", которую представляет украинский защитник Богдан Милованов, победила "Шавиш" со счетом 1:0.
Судьбу встречи решил гол на 64-й минуте, который Силла забил с пенальти, в то же время “Шавиш” удар свой шанс забить с точки не реализовал.
Благодаря набранным трем очкам "Арука" закрепилась на пятом месте и сделала себя недостижимой для седьмого "Шавиша". За один тур до финиша между командами разрыв в пять зачетных баллов. Отметим, что пятая и шестая позиция чемпионата будут представлять Португалию в Лиге конференций.
Для "Аруки" это вторая в истории квалификация в еврокубки. В сезоне 2016/2017 команда начала с третьего раунда отбора Лиги Европы, но остановилась на стадии плей-офф квалификации.
Богдан Милованов в этом матче участия не принял – не попал в заявку. В общей сложности за последние 10 поединков он сыграл лишь однажды, выйдя в старте против "Порту" 8 мая.
В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Португалии. Это его первый год за пределами Испании - Милованов присоединился к "Аруке" прошлым летом.
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