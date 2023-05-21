Клуб украинца в Португалии во второй раз в своей истории вышел в еврокубки

В матче 33-го тура чемпионата Португалии "Арука", которую представляет украинский защитник Богдан Милованов, победила "Шавиш" со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил гол на 64-й минуте, который Силла забил с пенальти, в то же время “Шавиш” удар свой шанс забить с точки не реализовал.

Благодаря набранным трем очкам "Арука" закрепилась на пятом месте и сделала себя недостижимой для седьмого "Шавиша". За один тур до финиша между командами разрыв в пять зачетных баллов. Отметим, что пятая и шестая позиция чемпионата будут представлять Португалию в Лиге конференций.

Для "Аруки" это вторая в истории квалификация в еврокубки. В сезоне 2016/2017 команда начала с третьего раунда отбора Лиги Европы, но остановилась на стадии плей-офф квалификации.

Богдан Милованов в этом матче участия не принял – не попал в заявку. В общей сложности за последние 10 поединков он сыграл лишь однажды, выйдя в старте против "Порту" 8 мая.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Португалии. Это его первый год за пределами Испании - Милованов присоединился к "Аруке" прошлым летом.