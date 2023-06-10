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Официально: Оркун Кекчю - футболист Бенфики

Португалия
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Португальский клуб подтвердил трансфер

Официально: Оркун Кекчю - футболист Бенфики

Фото: https://twitter.com/Feyenoord

Новина українською

Сегодня "Бенфика" официально объявила о трансфере из "Фейеноорда" турецкого полузащитника Оркуна Кекчю. За игрока португальцы заплатят 30 миллионов евро плюс 25% отступных. Детали трансфера дополнил Фабрицио Романо.

В этом сезоне игрок провел на поле 32 матча в чемпионате, где забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи. Также он стал чемпионом страны в составе "Фейеноорда".

22-летний полузащитник проявил себя и в еврокубках. В Лиге Европы он принял участие в 10-х матчах, где сделал 3+2.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Фейеноорд (Роттердам) Оркун Кекчю
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Источник:
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