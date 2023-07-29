Порту подписал Нико Гонсалеса из Барселоны

"Порту" подписал полузащитника "Барселоны" Нико Гонсалеса. 21-летний испанец присоединился к португальскому клубу за 8.5 млн евро. Каталонский клуб сохранил за собой право обратного выкупа, а также они получат бонус от возможной продажи игрока.

Контракт с Нико рассчитан до 2028 года. Полузащитник будет выступать под 17-м номером.

Прошлый сезон Гонсалес выступал на правах аренды за "Валенсию", где отличился забитым мячом и ассистом в 26 матчах.