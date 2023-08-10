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Суперкубок Португалии. Бенфика – Порту 2:0. Видео и обзор матча

Португалия
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Противостояние грандов португальского футбола

Суперкубок Португалии. Бенфика – Порту 2:0. Видео и обзор матча

Twitter SL Benfica

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В финале встретились гранды португальского футбола и принцыпиальные соперники - "Бенфика" и "Порту".

"Бенфика" завоевала первый трофей в новом сезоне и стала 9-ти разовым обладателем Суперкубка Португалии победив в финале "Порту" 2-0.

Страсти бушевали на поле с первых минут, и не утихали до финального свистка, команды играли жестко и бескомпромиссно.

Арбитр показал 12 желтых карточек, красные карточки в конце встречи в составе "Порту" получили защитник Пепе и наставник драконов Консейсао.

"Бенфика" открыла счет в матче на 61 минуте, свой первый м’яч после возвращения к португальцам забил Анхель Ди Мария, второй раз орлы забили на 68 минуте, отметился Петер Муса.

Напомним, что голкипер сборной Украины и "Шахтера" Трубин близок к трансферу в "Бенфику".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия)
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