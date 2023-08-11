Бенфика потратила 20 миллионов евро на форварда Фиорентины

“Бенфика” объявила о переходе нападающего “Фиорентины” Артуро Кабрала.

По данным transfermarkt, 25-летний бразилец обошелся чемпиону Португалии в 20 млн. евро.

В прошлом сезоне в составе "фиалок" Кабрал в 48 матчах забил 17 мячей.

"Бенфика" проводит активную летнюю трансферную кампанию, так к "орлам" уже присоединились: Оркун Кокчю за 25млн. евро из "Фейенорда", Давид Юрашек за 14 млн. евро из "Славии" и Анхель Ди Мария из "Ювентуса", как свободный агент.

Напомним, что вчера "Бенфика" также официально объявила о подписании Анатолия Трубина за 10 млн. евро.