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Бенфика потратила 20 миллионов евро на форварда Фиорентины

Португалия
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Лиссабонцы усиливают линию атаки

Бенфика потратила 20 миллионов евро на форварда Фиорентины

Твіттер Бенфіки

UA-Футбол
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“Бенфика” объявила о переходе нападающего “Фиорентины” Артуро Кабрала.

По данным transfermarkt, 25-летний бразилец обошелся чемпиону Португалии в 20 млн. евро.

В прошлом сезоне в составе "фиалок" Кабрал в 48 матчах забил 17 мячей.

"Бенфика" проводит активную летнюю трансферную кампанию, так к "орлам" уже присоединились: Оркун Кокчю за 25млн. евро из "Фейенорда", Давид Юрашек за 14 млн. евро из "Славии" и Анхель Ди Мария из "Ювентуса", как свободный агент.

Напомним, что вчера "Бенфика" также официально объявила о подписании Анатолия Трубина за 10 млн. евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Фиорентина (Флоренция)
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