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Бенфика потратила 20 миллионов евро на форварда Фиорентины
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Твіттер Бенфіки
“Бенфика” объявила о переходе нападающего “Фиорентины” Артуро Кабрала.
По данным transfermarkt, 25-летний бразилец обошелся чемпиону Португалии в 20 млн. евро.
В прошлом сезоне в составе "фиалок" Кабрал в 48 матчах забил 17 мячей.
"Бенфика" проводит активную летнюю трансферную кампанию, так к "орлам" уже присоединились: Оркун Кокчю за 25млн. евро из "Фейенорда", Давид Юрашек за 14 млн. евро из "Славии" и Анхель Ди Мария из "Ювентуса", как свободный агент.
Напомним, что вчера "Бенфика" также официально объявила о подписании Анатолия Трубина за 10 млн. евро.
Hora de viver um novo sonho. Feliz e honrado, Benfica. Vamos juntos escrever essa história! ????❤️???? pic.twitter.com/nEAJLXRLKS— Arthur Cabral (@ArthurCabral_98) August 10, 2023
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