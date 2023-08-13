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Паулу Фонсека жестко высказался о намерении Браги и Бенфики продавать футболистов клубам рпл

Португалия
(1 голосов)

Экс-тренер Шахтера ставит в пример португальцам Сассуоло

Паулу Фонсека жестко высказался о намерении Браги и Бенфики продавать футболистов клубам рпл

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/DeFodi Images

Новина українською

Экс-главный тренер “Шахтера” Паулу Фонсека, ныне работающий в “Лилле”, обратился с открытым письмом к португальским футбольным клубам “Бенфике” и “Браге”, где призвал их не продавать футболистов российским клубам.

“На прошлой неделе я прочитал, что “Бенфика” и моя “Брага” раздумывают над трансферами игроков Шикинью и Тормены в российские клубы. “Бенфика”, которая вела себя образцово, и организовала несколько благотворительных акций в поддержку Украины после начала войны. И я моя “Брага”, которой руководят чуткие люди с огромными сердцами. Я НЕ ХОЧУ В ЭТО ВЕРИТЬ. Я отказываюсь это делать.

Две недели назад российский клуб пытался подписать защитника “Сассуоло” Рожерио. Клуб Серии А отказался вести переговоры и сказал, что не будет этого делать по этическим причинам. Я гордился тем, что “мой мир” продолжает подавать положительный пример.

Я призываю “Бенфику” и мою “Брагу” последовать примеру итальянского клуба. Я знаю, что время идет, и люди все меньше слышат новости о войне в Украине. Но каждый день Россия продолжает убивать людей, и невинных детей в том числе. Возможно некоторые из них смотрел футбол у себя в домах.

Что я знаю точно, так это то, что если “Бенфика” и моя “Брага” заключат сделки с клубами рпл, то они получат деньги, с которых капает кровь детей, продолжающих погибать в Украине. И многие из этих детей любили футбол”. Паулу Фонсека.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Наши за границей Паулу Фонсека Брага война с россией
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Комментарии (6)
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Number13 (Мариуполь)
13.08.2023 в 22:01
Респект Пауло! И за позицию! И за ту рекордную ЛЧ!
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
13.08.2023 в 22:29
О каком рекорде речь, что я пропустил?
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0
0
grassion (Харьков)
13.08.2023 в 21:52
Красень! А розбудити Луческу: Шахтар...Динамо,,, Румунiя... Синок... Грошi... ААА пох.....
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0
0
Карабас-Барабас (Киев)
13.08.2023 в 22:58
Ми особисто не знайомі з Тобою. І я сподіваюсь, шо не доведеться!!! Дятел!!! стаття про Луческу? мо про Ярославського? Ахметова!??? БожеЯкеКончене!!!
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0
0
gulfstream
13.08.2023 в 21:47
Це було вдячно від Пауло. Надіюсь, вони та інші таки прислухаються до його слів.
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.08.2023 в 21:38
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+1
0

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