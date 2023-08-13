Паулу Фонсека жестко высказался о намерении Браги и Бенфики продавать футболистов клубам рпл

Экс-главный тренер “Шахтера” Паулу Фонсека, ныне работающий в “Лилле”, обратился с открытым письмом к португальским футбольным клубам “Бенфике” и “Браге”, где призвал их не продавать футболистов российским клубам.

“На прошлой неделе я прочитал, что “Бенфика” и моя “Брага” раздумывают над трансферами игроков Шикинью и Тормены в российские клубы. “Бенфика”, которая вела себя образцово, и организовала несколько благотворительных акций в поддержку Украины после начала войны. И я моя “Брага”, которой руководят чуткие люди с огромными сердцами. Я НЕ ХОЧУ В ЭТО ВЕРИТЬ. Я отказываюсь это делать.

Две недели назад российский клуб пытался подписать защитника “Сассуоло” Рожерио. Клуб Серии А отказался вести переговоры и сказал, что не будет этого делать по этическим причинам. Я гордился тем, что “мой мир” продолжает подавать положительный пример.

Я призываю “Бенфику” и мою “Брагу” последовать примеру итальянского клуба. Я знаю, что время идет, и люди все меньше слышат новости о войне в Украине. Но каждый день Россия продолжает убивать людей, и невинных детей в том числе. Возможно некоторые из них смотрел футбол у себя в домах.

Что я знаю точно, так это то, что если “Бенфика” и моя “Брага” заключат сделки с клубами рпл, то они получат деньги, с которых капает кровь детей, продолжающих погибать в Украине. И многие из этих детей любили футбол”. Паулу Фонсека.