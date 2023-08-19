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Порту может оформить самый дорогой трансфер на выход в истории клуба
Команда Роналду пополняется новыми игроками
Фото: Getty Images
"Порту" близок к рекордной продаже игрока. По информации Фабрицио Романо, португальский клуб согласовал сумму трансфера за полузащитника Отавио. "Аль-Наср" заплатит за 28-летнего футболиста 60 млн евро.
Предыдущая рекордная сумма за продажу игрока составляла 50 млн евро. В 2019 году "Реал" приобрел центрального защитника Эдера Милитао.
Сумма трансфера будет разделена на несколько частей. Ожидается согласование деталей по контракту между игроком и клубом. После этого Отавио пройдет медицинский осмотр.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах за португальский клуб, где забил 7 мячей и отдал 13 ассистов.
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