Порту может оформить самый дорогой трансфер на выход в истории клуба

"Порту" близок к рекордной продаже игрока. По информации Фабрицио Романо, португальский клуб согласовал сумму трансфера за полузащитника Отавио. "Аль-Наср" заплатит за 28-летнего футболиста 60 млн евро.

Предыдущая рекордная сумма за продажу игрока составляла 50 млн евро. В 2019 году "Реал" приобрел центрального защитника Эдера Милитао.

Сумма трансфера будет разделена на несколько частей. Ожидается согласование деталей по контракту между игроком и клубом. После этого Отавио пройдет медицинский осмотр.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах за португальский клуб, где забил 7 мячей и отдал 13 ассистов.