  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Зенит предлагает 45 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера - источник
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зенит предлагает 45 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера - источник

Португалия
(1 голосов)

Зенит продолжает попытки купить Нереса

Зенит предлагает 45 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Зенит" заинтересован в подписании Давида Нереса и предлагает более 45 млн евро с бонусами, но "Бенфика" не собирается продавать вингера за эту сумму.

Это уже не первая попытка "Зенита" подписать Нереса, в последний раз клуб из Петербурга предлагал 30 млн. евро, но на все предложения "Бенфика" отвечает отказом.

В прошлом сезоне Нерес провел за португальскую команду 48 матчей, забил 12 голов и отдал 16 ассистов.

Летом 2022 года Нерес перешел в "Бенфику" за 15 млн. евро из "Шахтера".

По теме
yellow-arrow
Порту за рекордную сумму продает своего лидера в Аль-Наср, - источник
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед интересуется конкурентом Трубина
yellow-arrow
Тренер Бенфики остро высказался о голкипере, который является конкурентом Трубина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Давид Нерес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diário de Transferências

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде