Зенит предлагает 45 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера - источник

"Зенит" заинтересован в подписании Давида Нереса и предлагает более 45 млн евро с бонусами, но "Бенфика" не собирается продавать вингера за эту сумму.

Это уже не первая попытка "Зенита" подписать Нереса, в последний раз клуб из Петербурга предлагал 30 млн. евро, но на все предложения "Бенфика" отвечает отказом.

В прошлом сезоне Нерес провел за португальскую команду 48 матчей, забил 12 голов и отдал 16 ассистов.

Летом 2022 года Нерес перешел в "Бенфику" за 15 млн. евро из "Шахтера".