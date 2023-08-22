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Зенит предлагает 45 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера - источник
Зенит продолжает попытки купить Нереса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Зенит" заинтересован в подписании Давида Нереса и предлагает более 45 млн евро с бонусами, но "Бенфика" не собирается продавать вингера за эту сумму.
Это уже не первая попытка "Зенита" подписать Нереса, в последний раз клуб из Петербурга предлагал 30 млн. евро, но на все предложения "Бенфика" отвечает отказом.
В прошлом сезоне Нерес провел за португальскую команду 48 матчей, забил 12 голов и отдал 16 ассистов.
Летом 2022 года Нерес перешел в "Бенфику" за 15 млн. евро из "Шахтера".
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