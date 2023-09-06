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Президент Бенфики: В ближайшие несколько лет Трубин станет одним из лучших вратарей Европы
Но всему свое время
instagram.com/anatoliytrubin81
Президент "
"Мы знали, что будем искать другого вратаря. Трубин не входил в планы "Бенфики", потому что был практически недостижим. Это вратарь, признанный по всей Европе. Мы пытались продвинуть его подписание. Было немыслимо, что он уйдет бесплатно.
И когда мы поняли, что появилось окно возможностей, мы попытались предусмотреть тот факт, что у него заканчивается последний год контракта. В противном случае у нас не было бы шанса. В ближайшие несколько лет он будет одним из лучших вратарей Европы", – сказал Кошта.
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