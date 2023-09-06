Президент Бенфики: В ближайшие несколько лет Трубин станет одним из лучших вратарей Европы

Президент " Бенфики " Руй Кошта охарактеризовал голкипера Анатолия Трубина, которого португальский клуб подписал у "Шахтера" за 10+1 млн евро, и который пока что не дебютировал в новой команде.

"Мы знали, что будем искать другого вратаря. Трубин не входил в планы "Бенфики", потому что был практически недостижим. Это вратарь, признанный по всей Европе. Мы пытались продвинуть его подписание. Было немыслимо, что он уйдет бесплатно.

И когда мы поняли, что появилось окно возможностей, мы попытались предусмотреть тот факт, что у него заканчивается последний год контракта. В противном случае у нас не было бы шанса. В ближайшие несколько лет он будет одним из лучших вратарей Европы", – сказал Кошта.