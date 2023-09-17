Трубин пропустил в дебюте за Бенфику, но Орлы все равно победили. Статистические порталы выставили украинцу оценки

В рамках 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграла против "Визелы" и победила со счетом 1:2.

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Ворота "орлов" в этом поединке защищал Анатолий Трубин. Украинский вратарь впервые вышел в стартовом составе португальского гранда и дебютировал за Бенфику. На 70-й минуте украинец пропустил с пенальти от Саму. До этого Муса и Ди Мария забили по голу.

Портал WhoScored поставил Трубину оценку 6.1, SofaScore – 6.7. Анатолий совершил за матч 4 сэйва, отдал 23 точные передачи из 25 в целом.

Напомним, Анатолий Трубин перешел к лиссабонцам из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро.