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Трубин пропустил в дебюте за Бенфику, но Орлы все равно победили. Статистические порталы выставили украинцу оценки
С 11-метрового
Benfica
В рамках 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграла против "Визелы" и победила со счетом 1:2.
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Ворота "орлов" в этом поединке защищал Анатолий Трубин. Украинский вратарь впервые вышел в стартовом составе португальского гранда и дебютировал за Бенфику. На 70-й минуте украинец пропустил с пенальти от Саму. До этого Муса и Ди Мария забили по голу.
Портал WhoScored поставил Трубину оценку 6.1, SofaScore – 6.7. Анатолий совершил за матч 4 сэйва, отдал 23 точные передачи из 25 в целом.
⏹ Full-time! #FCVSLB • #LigaPortugal • #Emirates pic.twitter.com/PKPsoKsuPU— SL Benfica (@slbenfica_en) September 16, 2023
Напомним, Анатолий Трубин перешел к лиссабонцам из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро.
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