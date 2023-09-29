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Бенфика - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Португалия
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Бенфика – Порту: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.23 ⋊ Лига Португалии на UA-Футбол

Бенфика - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Benfica

UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" в прошлом сезоне торжествовала в чемпионате, опередив "Порту" лишь на два очка, "Порту" одержал победу в Кубке Португалии, обыграв в финале "Брагу". В очной дуэли, в битве за Суперкубок, сильнее была "Бенфика". Извечные конкуренты сойдутся в очередной битве, чтобы выяснить, кто сильнее здесь и сейчас. Первое О Класико для Анатолия Трубина.

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Чемпионат Португалии. 7-й тур. 29.09.23

Лиссабон. "Да Луш"

"Бенфика" 22:15 "Порту"

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В статье: Порту (Португалия) Анатолий Трубин Бенфика
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