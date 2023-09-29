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Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия
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Бенфика - Порту: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Встреча принципиальных соперников обещает стать интересной. В активе "Бенфики" пять побед при одном поражении. "Порту" тоже допустили одну осечку в чемпионате, правда, это была ничья. В турнирной таблице "орлы" отстают от "драконов" на 1 очко.

Внимание к О Класико будет приковано еще по той причине, что в воротах "Бенфики" появится украинский кипер Анатолий Трубин. Его выход анонсировал главный тренер команды Рогер Шмидт.

Матч "Бенфика" - "Порту" состоится сегодня, 29 сентября и начнется в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.

Чемпионат Португалии. 7-й тур. 29.09.2023
Лиссабон. Стадион "Эштадиу да Луш"
"Бенфика" - "Порту" 22:15

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