Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Встреча принципиальных соперников обещает стать интересной. В активе "Бенфики" пять побед при одном поражении. "Порту" тоже допустили одну осечку в чемпионате, правда, это была ничья. В турнирной таблице "орлы" отстают от "драконов" на 1 очко.

Внимание к О Класико будет приковано еще по той причине, что в воротах "Бенфики" появится украинский кипер Анатолий Трубин. Его выход анонсировал главный тренер команды Рогер Шмидт.

Матч "Бенфика" - "Порту" состоится сегодня, 29 сентября и начнется в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.

Чемпионат Португалии. 7-й тур. 29.09.2023

Лиссабон. Стадион "Эштадиу да Луш"

"Бенфика" - "Порту" 22:15