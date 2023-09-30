Надежная игра Трубина и очередной гол Ди Марии. Бенфика - Порту 1:0

Команды активно вступили в игру. Хозяева уже на первой минуте могли открывать счет в матче, это голкипер "Порту" замешкался с решением и выбил мяч на Ди Марию, однако Анхель пробил чуть выше.

Далее активность понемногу перешла к гостям, которые раз за разом создавали опасность у ворот Анатолия Трубина. В одной из таких контратак "драконов", которая закончилась ударом по воротам Трубина, "Порту" забыл о собственной защите и Нерес должен был выбегать на свидание с Коштой, но был остановлен в жестком подкате Фабио Кардозу.

Арбитр без колебаний показал красную карточку защитнику "Порту", решение неоднозначное, Фабио сначала сыграл в мяч, а уже потом в ногу Нереса, но арбитр свое решение не изменил.

Находясь в численном большинстве "Бенфика" ативно пыталась идти вперед, и при такой игре откровенно забывала о защите. "Порту" выбегал в опасные контратаки и несколько раз Анатолий Трубин спасал орлов. Впоследствии арбитр мог и второй раз удалять игрока "Порту", в похожей на первый эпизод ситуации, но в этом случае показал Кармо желтую карточку.

С началом второго тайма хозяева навалились на ворота "драконов" и начали создавать момент за моментом, сначала штанга спасла "Порту" после удара Кокчью, а дальше Нерес с нескольких метров не смог пробить Кошту. Упустил свой шанс замкнуть великолепный навес и Отаменди.

"Порту" откровенно просело и все шло к голу в их ворота, если в первом тайме удаление игрока не чувствовалось, то во втором тайме все стало очевидным. На 68 минуте "Бенфика" наконец забивает, это Нерес накрутил на фланге защитников и отдал в штрафную на Ди Марию, Анхель не промахнулся и отметился уже пятым забитым мячом в этом чемпионате.

После забитого гола хозяева несколько успокоились и сбавили обороты, уже начала сказываться усталость и желание сохранить результат. "Драконы" пытались взять игру под свой контроль, однако попытки были тщетными. В насыщенной борьбе в центре поля, с большим количеством фолов, проходили последние минуты этого матча.

"Бенфика" побеждает с минимальным счетом "Порту" и поднимается на первую строчку в турнирной таблице. Уже завтра свой матч сыграет "Спортинг", который в случае победы над "Фаренсе" опередит "Бенфику" на одно очко.

Чемпионат Португалии, 7-й тур

Лиссабон "Эштадиу ла Луш"

Главный арбитр: Хуан Педро Пинейро

"Бенфика" - "Порту"

Голы: Ди Мария, 68

Удаление: Кардозу, 19 (Порту)

Предупреждение: С. Консейсао(Тренер), Кармо, Тереми, Невеш, Ди Мария, Венделл, Зе Педро, Ф. Консейсао, Юрашек, Отаменди

"Бенфика": Трубин - Александр Ба, Николас Отаменди, Антонио Силва, Фредрик Аурснес - Оркун Кекчю, Жуан Невеш, Давид Нерес (Юрашек), Рафа Силва, Ди Мария (Жоау Марио) - Петар Муса (Кабрал)

"Порту": Диого Кошта - Жуан Мариу, Фабио Кардозу, Давид Кармо, Венделл (Боргес) - Стивен Эустакио, Алан Варела (Жайме), Баро (Зе Педро), Вендерсон Галено, Пепе (Ф. Консейсао) - Мехди Тереми