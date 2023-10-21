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Уверенная победа Бенфики без Трубина. Лузитания - Бенфика 1:4
Как Бенфика сыграла без Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел третий раунд кубка Португалии. "Лузитания" встретилась с "Бенфикой". Хотя Трубин не попал в заявку на матч, "красные" смогли одолеть соперника и попасть в 1/16 финала.
С первых минут матча "Бенфика" стала контролировать игру и на 9-й минуте отметилась голом. На 36-й минуте "орлы" забили второй гол. На 45-й минуте матча в ворота "Бенфики" назначили пенальти, защитник "Лузитании" Энцо Феррара уверенно пробил одиннадцатиметровый и счет стал 1:2. Во втором тайме "Бенфика" забила два гола, не давая, шанса "Лузитании" на победу. Матч завершился со счетом 4:1.
Напомним, следующая игра "Бенфики" в Лиге Чемпионов пройдет против "Реал Сосьедад".
Кубок Португалии, третьй раунд
"Лузитания" – "Бенфика" 1:4
Голи: Феррара 45 (пен.) – Мариу 9, Силва 36, Кабрал 68, Говея 87
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