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Бенфика не обыграла середняка Примейры-Лиги. Трубин отразил пенальти, но пропустил между ног
Ничья 1:1
Benfica
28 октября лиссабонская "Бенфика" у себя дома на "Эштадиу да Луж принимала команду "Каса Пиа". Поединок 10-го тура чемпионата Португалии завершился со счетом 1:1.
Гол в раздевалку на 44-й минуте забил Жоау Мариу. В начале второго тайма форвард гостей Фелипе не реализовал пенальти. Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин угадал направление полета мяча и отразил 11-метровый – свой второй в футболке "орлов".
???? ???? 54' ????????????????????????!! ????#SLBCPAC • #LigaPortugal— SL Benfica (@slbenfica_en) October 28, 2023
pic.twitter.com/c9vCu4RjeQ
Однако на 81-й минуте Трубин пропустил досадный гол с острого угла от Ларрасабаля, мяч пролетел вратарю между ног.
Это уже вторая подряд потеря очков лиссабонским грандом, перед этим "Бенфика" проиграла "Реал Сосьедаду" в Лиге чемпионов (0:1). Отметим, что "орлы" лидируют в турнирной таблице португальской лиги (22 балла), опережая "Спортинг" по разнице мячей, но у "львов" есть матч в запасе.
⏹ Full-time.#SLBCPAC • #LigaPortugal • #Emirates pic.twitter.com/lWRNE4ipIP— SL Benfica (@slbenfica_en) October 28, 2023
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