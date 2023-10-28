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Бенфика - Каса Пиа 1:1. Трубин отразил пенальти. Видео обзор матча
"Орлы" пропустили досадный гол
instagram.com/anatoliytrubin81
В рамках 10-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле
Ворота "орлов" в этой встрече защищал Анатолий Трубин. Хозяева поля первыми открыли счет во встрече, но не сумели удержать победу. При том что Трубин в одном из эпизодов парировал пенальти. Украинский вратарь угадал направление полета мяча и отразил 11-метровый - свой второй в составе "Бенфики".
Однако на 81-й минуте "орлы" пропустили от Ларрасабаля. Мяч пролетел между ног Трубина.
Несмотря на ничью, "Бенфика" сохранила лидерство в турнирной таблице. Однако у второго "Спортинга" такое же количество очков и матч в запасе.
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