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Бенфика - Каса Пиа 1:1. Трубин отразил пенальти. Видео обзор матча

Португалия
(1 голосов)

"Орлы" пропустили досадный гол

Бенфика - Каса Пиа 1:1. Трубин отразил пенальти. Видео обзор матча

instagram.com/anatoliytrubin81

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В рамках 10-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле расписала ничью с "Каса Пиа" - 1:1.

Ворота "орлов" в этой встрече защищал Анатолий Трубин. Хозяева поля первыми открыли счет во встрече, но не сумели удержать победу. При том что Трубин в одном из эпизодов парировал пенальти. Украинский вратарь угадал направление полета мяча и отразил 11-метровый - свой второй в составе "Бенфики".

Однако на 81-й минуте "орлы" пропустили от Ларрасабаля. Мяч пролетел между ног Трубина.

Несмотря на ничью, "Бенфика" сохранила лидерство в турнирной таблице. Однако у второго "Спортинга" такое же количество очков и матч в запасе.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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