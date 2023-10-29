"Показал себя достойно, но пропустил между ног". A Bola оценила Трубина в матче Бенфика -- Каса Пиа (1:1)

Издательство A Bola опубликовало статью, посвященную игре "Бенфики" против "Каса Пиа". Матч закончился со счетом 1:1.

Украинский голкипер Анатолий Трубин попал в стартовый состав на этот матч и показал себя достойно, если не считать пропущенный гол между ног, до этого Трубин с пенальти красиво отбил мяч из своих ворот. Это пятый назначенный пенальти в ворота "Бенфики", Трубин пропустил дважды, два отбил, один удар был мимо ворот.

A Bola оценила действия Трубина на 5, а лучшим игроком (7 баллов) признала Жоау Марио, ведь именно у него было больше всего ударов по воротам соперника и именно он забил гол в матче против "Каса Пиа".

Следующая игра "Бенфики" пройдет в кубке португальской лиги, они встретятся с "Арока" 31 октября.