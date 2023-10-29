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"Показал себя достойно, но пропустил между ног". A Bola оценила Трубина в матче Бенфика -- Каса Пиа (1:1)
A Bola оценила игру Анатолия Трубина в матче Бенфика - Каса Пиа
Benfica
Издательство A Bola опубликовало статью, посвященную игре "Бенфики" против "Каса Пиа". Матч закончился со счетом 1:1.
Украинский голкипер Анатолий Трубин попал в стартовый состав на этот матч и показал себя достойно, если не считать пропущенный гол между ног, до этого Трубин с пенальти красиво отбил мяч из своих ворот. Это пятый назначенный пенальти в ворота "Бенфики", Трубин пропустил дважды, два отбил, один удар был мимо ворот.
A Bola оценила действия Трубина на 5, а лучшим игроком (7 баллов) признала Жоау Марио, ведь именно у него было больше всего ударов по воротам соперника и именно он забил гол в матче против "Каса Пиа".
Следующая игра "Бенфики" пройдет в кубке португальской лиги, они встретятся с "Арока" 31 октября.
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Источник:A Bola
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