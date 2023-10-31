Ароука – Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Текущая неделя пройдет под знаком кубковых соревнований. Вот и в Португалии продолжается Кубок лиги. Во втором его раунде состоится очень интересное противостояние. "Ароука" нашего Богдана Милованова примет "Бенфику" Анатолия Трубина.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится во вторник, 31-го октября, в 22:15. Смотреть прямую онлайн видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGO. В Украине, в частности, матч покажет MEGOGO Футбол 1. Начало – 22:10.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ароука - Бенфіка Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности следить за игрой в видеотрансляции, предлагаем следить за ходом событий в текстовом онлайне от UA-Футбол. Его проведет матч-центр >>>