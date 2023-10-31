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Ароука – Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Португалия
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Ароука - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.10.2023 ⋊ Кубок португальськй лиги на UA-Футбол "

Ароука – Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Текущая неделя пройдет под знаком кубковых соревнований. Вот и в Португалии продолжается Кубок лиги. Во втором его раунде состоится очень интересное противостояние. "Ароука" нашего Богдана Милованова примет "Бенфику" Анатолия Трубина.

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Матч состоится во вторник, 31-го октября, в 22:15. Смотреть прямую онлайн видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGO. В Украине, в частности, матч покажет MEGOGO Футбол 1. Начало – 22:10.

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Трансляція матчу Ароука - Бенфіка
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Если у вас не будет возможности следить за игрой в видеотрансляции, предлагаем следить за ходом событий в текстовом онлайне от UA-Футбол. Его проведет матч-центр >>>

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