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Арока – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка португальской лиги

Португалия
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Арока – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка португальской лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка Кубка португальской лиги между "Арокой" и "Бенфикой".

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Естественно, ждем в основе Анатолия Трубина. "Орлы" оступились в последней игре чемпионата, провалились в Лиге чемпионов, поэтому в Кубке им необходима только победа. Сможет ли лиссабонский гранд добиться успеха в этом матче? Отстоит ли украинец на ноль? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 31 октября– в 22:10 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Арока Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
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