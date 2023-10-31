Арока – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка португальской лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка Кубка португальской лиги между "Арокой" и "Бенфикой".

Естественно, ждем в основе Анатолия Трубина. "Орлы" оступились в последней игре чемпионата, провалились в Лиге чемпионов, поэтому в Кубке им необходима только победа. Сможет ли лиссабонский гранд добиться успеха в этом матче? Отстоит ли украинец на ноль? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 31 октября– в 22:10 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский