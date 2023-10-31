Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арока – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка португальской лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка Кубка португальской лиги между "Арокой" и "Бенфикой".
Естественно, ждем в основе Анатолия Трубина. "Орлы" оступились в последней игре чемпионата, провалились в Лиге чемпионов, поэтому в Кубке им необходима только победа. Сможет ли лиссабонский гранд добиться успеха в этом матче? Отстоит ли украинец на ноль? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 31 октября– в 22:10 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
- Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1
- Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч
- Кубок Украины, Динамо против Шахтера, Боруссия (Д) против Баварии. Расписание футбола на тридцатое октября - пятое ноября
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО