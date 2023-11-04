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Трубин в очередной игре за Бенфику оставил свои ворота сухими

Португалия
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Еще один удачный поединок для Анатолия

Трубин в очередной игре за Бенфику оставил свои ворота сухими

Фото: Benfica SL

UA-Футбол
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"Бенфика" в рамках 10 тура чемпионата Португалии победила "Шавиш" на выезде со счетом 0:2. Голами отличились Кабрал и Жоау Мариу с пенальти.

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл "на ноль". Однако стоит отметить, что соперник ни разу за всю игру не попал в створ ворот.

"Бенфика", после этого матча, расположилась на первом месте в таблице с 25 очками. У второго "Спортинга" тоже 25 баллов, но он игру этого тура еще не проводил.

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