Трубин выстоял на ноль. Шавиш - Бенфика 0:2. Обзор матча и видео голов

Вчера в рамках 10 тура чемпионата Португалии "Бенфика" обыграла "Шавиш" со счетом 0:2. Трубин выстоял на ноль.

"Бенфика", которая была гостем этой игры, с первых минут контролировала мяч и вела себя как хозяин поля, но забить ей удалось лишь на 59-й минуте, через 10 минут "Бенфика" удвоила свое преимущество. "Орлы" могли забить и третий гол, но судья отменил его из-за офсайда. Трубин не пропустил в этой игре, это его пятый сухой матч.

Чемпионат Португалии. "Шавиш" - "Бенфика" 0:2

Голы: Ф. Орснес 59., Ж.Мариу 80.