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Бенфика - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Португалия

Бенфика - Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.11.2203 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Бенфика - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

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В Португалии самым горячим, самым принципиальным противостоянием считается битва между "Порту" и "Бенфикой". Но ведь классическая картина дерби – это именно "Бенфика" против "Спортинга". Представители одного города. Арены обеих команд находятся неподалеку друг от друга. Отношения между болельщиками имеют очень переплетенную и насыщенную историю. А здесь еще и особый контекст – первый в турнирной таблице "Спортинг" придет в гости ко второму месту "Бенфики". Сам Бог велел...

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Чемпионат Португалии. Одиннадцатый тур
12.11.2023. "да Луж"
Арбитр в поле - Соареш Диаш

"Бенфика" 22:30 "Спортинг"

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