Милан зделал "смешное" предложение за Тареми: Президент Порту выразил свое разочарование

Президент футбольного клуба Порту, Пинту Да Кошта, заявил, что Милан летом пытался подписать нападающего Мехди Тареми за "смешную цену". Несмотря на интерес итальянского клуба к иранскому форварду, сделка так и не была заключена из-за неудачных переговоров, относительно контракта.

Россонери предложили Порту сделку на сумму 18 миллионов евро, которую клуб принял. Но, переговоры остановились. По словам президента, Милан предложил "смешную цену", которая были далеко от реальной стоимости игрока.

"Мы должны быть реалистами. Есть предложения, которые футболист еще не принял. Зарабатывать 10 миллионов евро в год. Господа, дайте мне 10 миллионов евро для Тереми и еще 10 миллионов евро для налоговых органов, и я продлю с ним контракт.

"Да, Милан пытался летом приобрести по "смешной" цене, о которой не стоит даже говорить. Они даже не были близки к настоящей стоимости".

Отметим, что уже ближайшим летом Мехди Тареми может покинуть Порту свободным агентом, а футбольный клуб Интер проявил серьезный интерес к подписанию иранца