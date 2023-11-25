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Трубин дебютирует в Кубке Португалии

Португалия
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Трубин дебютирует в Кубке Португалии

Трубин дебютирует в Кубке Португалии

Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер Анатолий Трубин впервые сыграет в Кубке Португалии. Его "Бенфика" будет принимать у себя дома "Фамаликан". Начало матча в 22:45.

До этого Трубин провел 7 матчей в португальском чемпионате и 1 игру в Кубке лиги.

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В предыдущем раунде "Бенфика" уверенно прошла по "Лузитнаю" со счетом 1:4. Тогда, месяц назад, ворота лиссабонцев защищал Соареш.

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Бенфика (Лиссабон) Кубок Португалии Анатолий Трубин
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