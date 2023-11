Трубин дебютирует в Кубке Португалии

Украинский голкипер Анатолий Трубин впервые сыграет в Кубке Португалии. Его "Бенфика" будет принимать у себя дома "Фамаликан". Начало матча в 22:45.

