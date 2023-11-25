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Трубин дебютирует в Кубке Португалии
Трубин дебютирует в Кубке Португалии
Benfica
Украинский голкипер Анатолий Трубин впервые сыграет в Кубке Португалии. Его "Бенфика" будет принимать у себя дома "Фамаликан". Начало матча в 22:45.
???????? Here it is - our ???????????????????????????????? ???????? for today’s match! #SLBFCF • #PortugueseCup pic.twitter.com/nlYtonKNRI— SL Benfica (@slbenfica_en) November 25, 2023
До этого Трубин провел 7 матчей в португальском чемпионате и 1 игру в Кубке лиги.
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В предыдущем раунде "Бенфика" уверенно прошла по "Лузитнаю" со счетом 1:4. Тогда, месяц назад, ворота лиссабонцев защищал Соареш.
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