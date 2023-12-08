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Бенфика - Фаренсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Бенфика - Фаренсе: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" – интересна для украинского зрителя, ведь в ее составе выступает украинец Анатолий Трубин. Выйдет ли он сегодня на поле против "Фаренсе"? Узнаем из видеотрансляции.
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Матч 13-го тура Примейры состоится в пятницу, восьмого декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Чемпионат Португалии
"Бенфика" - "Фаренсе"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляцыя матчу Бенфіка - ФаренсеСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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