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Бенфика с Трубиным в составе будет играть против одного из прямых конкурентов
Один из центральных матчей тура
Getty Images / Global Images Ukraine
Анатолий Трубин будет защищать ворота "Бенфики" в матче с "Брагой". Команды находятся на 3-м и 4-м местах турнирной таблицы Лиги Португалии. В параллельном поединке будут играть лидеры чемпионата - "Спортинг" и "Порту".
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Матч "Брага" - "Бенфика" начнется в 22:30.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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