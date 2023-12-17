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Бенфика с Трубиным в составе будет играть против одного из прямых конкурентов

Португалия

Один из центральных матчей тура

Бенфика с Трубиным в составе будет играть против одного из прямых конкурентов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Анатолий Трубин будет защищать ворота "Бенфики" в матче с "Брагой". Команды находятся на 3-м и 4-м местах турнирной таблицы Лиги Португалии. В параллельном поединке будут играть лидеры чемпионата - "Спортинг" и "Порту".

Матч "Брага" - "Бенфика" начнется в 22:30.

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Бенфика (Лиссабон) чемпионат Португалии Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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