Бенфика близка к приобретению нападающего Сантоса за 18 миллионов евро

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что "Бенфика" близка к подписанию 20-летнего бразильского нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо.

"Португальский клуб выслал официальное предложение о трансфере несколько часов назад, как стало мне известно. Об этом сказал новый президент "Сантоса".

Клубы договорились о цене в 18 млн евро, обсуждение структуры сделки и бонусов станет завершающим шагом в переговорах.

Маркос станет игроком "Бенфики" в течение суток", - рассказал Романо в социальной сети X.

Леонардо выступает за взрослую команду "Сантоса" с 2020 года и уже успел сыграть в 130 официальных матчах, где отметился 43 голами. Бразилец также имеет опыт выступлений за молодежную сборную страны.