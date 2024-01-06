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Супер-сейв и очередной сухой матч. Какие оценки получил Трубин за матч с Ароукой
И вспомним еще одного нашего соотечественника
instagram.com/anatoliytrubin81
Пока в ведущих футбольных странах проходят матчи Кубков, в Португалии - 16-й тур чемпионата. Анатолий Трубин сыграл за "Бенфику" в 15-м матче подряд. Сегодня ему пытались забить футболисты "Ароуки".
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Трубин провел хороший матч. Единственный по-настоящему голевой момент соперники имели в конце первого тайма. Анатолию можно только поаплодировать.
Его команда победила 3:0.
Также голкипер 31 раз коснулся мяча, выполнил 27 пасов (74% точных) и 2 удачных лонгболла (из 9-ти). Итоговые оценки - 7,1 от WhoScored и 7,0 от Sofascore.
Кстати, в составе "Ароуки" играл еще один украинец - Богдан Милованов. Защитник провел полный матч. Его оценки 6,0 (WhoScored) и 6,2 (Sofascore).
Следующий матч "Бенфика" сыграет 10 января в Кубке Португалии против "Браги".
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